Carboni in prestito secco al Monza. Il talento argentino ha rifiutato il River Plate pur di rimanere a giocare in Italia

Per il Monza è in arrivo in prestito secco Carboni dall’Inter. Sulle sue tracce c’è anche il River Plate, ma alla fine i biancorossi sono riusciti a chiudere il colpo: il giocatore si trasferirà in prestito.

Le visite mediche sono previste per giovedì 13 luglio. A riportalo è Sky Sport.

