Ha parlato l’ex difensore e giocatore del Cagliari, Andrea Carboni. Il classe 2001 di Sorgono si trova attualmente al Monza dopo aver passata l’ultima stagione al Venezia, nel campionato di Serie B. Ecco le sue parole in merito al Cagliari, rilasciate ai microfoni di Dazn Talks.

SFIDA DA EX – «Ci penso, è sempre una partita particolare. Torno a casa ed è sempre una partita che mette una pressione differente rispetto a tutte le altre partite. Però non vedo l’ora, sfido i miei ex compagni è sarà una bella partita».

PAVOLETTI – «Per me è sempre pericoloso, sulle palle alte fa paura. Ero molto felice per la sua doppietta contro il Frosinone. Gli ho giusto messo like, non ho mandato nessun messaggio. Sono comunque stato suo compagno per due anni, qualcosa l’ho visto e darò qualche consiglio al mister».

SIMILITUDINI – «Cosa mi sono portato di Cagliari al Monza L’appartenenza, lì sono diventato un uomo, sono passato dalla Primavera alla prima squadra. Cagliari è una piazza particolare, ti dà tanto e non è facile giocarci. Arrivando qua ero già abituato a un pubblico ambizioso».

