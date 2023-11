Le parole di Matteo Tognozzi, ex capo scout della Juventus e adesso nuovo direttore sportivo del Granada, alla sua presentazione

Giornata di presentazione per Matteo Tognozzi, ex capo scout della Juve e da oggi nuovo direttore sportivo del Granada. Di seguito le sue parole.

NUOVO RUOLO – «Voglio sviluppare tutte le cose che ho imparato nel corso degli anni passati, il consiglio crede in tutto ciò che conosco e sono. Sono appena arrivato e devo discutere eventuali rinforzi con l’allenatore. Apprezzo molto Paco (Lopez, tecnico del Granada, ndr), ancora però non abbiamo parlato del mercato. Sono appena arrivato ma si vede già il modo in cui la squadra risponde al suo allenatore, non abbiamo dubbi su di lui».

DIRETTORE SPORTIVO – «Credo che la figura del direttore sportivo serva per fornire supporto all’allenatore. Sono responsabile di dover scegliere i calciatori migliori per il suo stile di gioco. Stiamo cercando la formula per camminare insieme, passo dopo passo. Il mio obiettivo è rendere questo progetto a lungo termine, sento la fiducia della società. Io sono giovane ma lavoro nel calcio da tanto tempo. Alla Juventus abbiamo creato una seconda squadra, un po’ come si fa in Spagna».

