Caso El Ghazi: il calciatore del Mainz non si scusa dopo la presa di posizione sulla guerra in Palestina, il club pensa alle azioni legali

Anwar El Ghazi sta facendo molto discutere in Germania. Il calciatore del Mainz ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione palestinese, tra cui: «Dal fiume fino al mare, la Palestina sarà libera». Il club lo aveva così messo fuori squadra, per poi reintegrarlo in un secondo momento. Il calciatore però ha rincarato la dose con il seguente messaggio:

«Non mi pento della mia posizione e non ho rimorsi. Non mi rimangerò quanto detto. Piuttosto difenderò gli oppressi fino al mio ultimo respiro. Qualsiasi altra affermazione, commento o scusa attribuita a me non è di fatto corretta e non è stata fatta o autorizzata dal sottoscritto. Sono contro la guerra e la violenza, così come l’uccisione di tutti i civili innocenti, ogni forma di discriminazione, islamofobia, antisemitismo, genocidio, apartheid, occupazione e oppressione. Dobbiamo chiedere che cessino le uccisioni a Gaza». Al momento il Mainz, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, starebbe valutando le vie legale. Intanto El Ghazi ritorna fuori dalla rosa.

