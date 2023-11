Un altro caso di aggressione ad un pullman, questa volta in Serie D: colpevoli i tifosi del Trapani contro il Reggio Calabria

Un nuovo caso di aggressione ad un pullman: dopo la Francia tocca all’Italia, dove è successo in Serie D. É successo nella partita a Reggio Calabria tra l’ex Reggina e il Trapani. Nell’occasione dei tifosi ospiti hanno aggredito il pullman della squadra di casa, colpendo l’autista con una spranga. Di seguito il commento del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sui social.

«Queste immagini di guerriglia urbana sono il risultato di quello che è avvenuto oggi pomeriggio a Reggio Calabria fuori dallo Stadio Granillo. I tifosi del Trapani hanno aggredito a colpi di spranga un nostro autista e praticamente distrutto un bus dell’Atam. Un episodio di violenza inaudita che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport e del calcio. Poco fa ho sentito Pietro, l’autista aggredito, per esprimergli la mia piena vicinanza, ora si trova in ospedale per degli accertamenti. Ci aspettiamo che a farlo sia anche la società del Trapani e gli stessi tifosi, e che prendano immediatamente le distanze da questo assurdo episodio di violenza, risarcendo la città anche del danno subito».

