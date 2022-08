Cardinale a Milano per il derby: nel futuro media company, stadio e Leao. I progetti del proprietario del Milan

Jerry Cardinale potrebbe essere a Milano per il derby del 3 settembre e ha già ripreso i contatti diretti sia con la dirigenza sia con Stefano Pioli, al quale ha fatto il suo personale augurio di buona stagione prima dell’Udinese.

La visione di Gerry Cardinale è certamente a medio-lungo periodo, con l’obiettivo di trasformare il Milan in una vera e propria “media company” con l’obiettivo di proiettare l’intero club in una nuova dimensione, economica e sportiva. Ecco perché Cardinale sta seguendo da vicino tutto l’iter per il nuovo stadio (aveva visionato di persona l’area di Sesto San Giovanni) e vuole tenere il Milan ai vertici del calcio italiano e nell’élite europea. I conti economici dovranno migliorare ancora prima di poter arrivare a fare certe spese sul mercato, perché i -50 indicativi del bilancio 2021-22 sono ancora una fuoriuscita di cassa importante che non consente di essere troppo aggressivi negli acquisti. Serviranno però anche degli interventi importanti da parte della nuova proprietà in tema di rinnovi di contratto, in primis quello di Rafael Leao. Il portoghese è in attesa di una proposta migliorativa che si avvicini alle sua richiesta da 7 milioni. Lo scrive Tuttosport.

The post Cardinale a Milano per il derby: nel futuro media company, stadio e Leao appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG