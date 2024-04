Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha ricostruito minuziosamente quanto fatto finora nel mondo del calcio e ha spiegato cosa intende fare in futuro nel club rossonero.

Gerry Cardinale ha parlato della sua esperienza nel mondo del calcio al podcast di Bloomberg “The Deal”; ecco le sue parole. “Acquistare il Milan è stata la cosa più dura che abbia mai affrontato, ma anche la migliore. Ma l’ironia è che è stato tutto imposto da me stesso. Avevo un bisogno imprenditoriale che dovevo soddisfare, ed era proprio il tipo di cose che facciamo sempre più spesso in RedBird”.

Il retroscena

“E’ stato Billy Beane a incoraggiarmi ad iniziare a considerare il calcio europeo. Mi sono detto: perché dovrei considerare il calcio europeo? Un ecosistema in cui ci sono governi sovrani e oligarchi russi non può essere un ecosistema da prendere in considerazione. Mi ha detto: ‘Non hai capito il punto’. Sosteneva che il mercato dei trasferimenti nelle retrocessioni, ovvero il pilastro fondamentale dell’economia del calcio europeo, fosse fatto su misura per Moneyball. Si costruisce, si compra a basso prezzo e si vende ad alto prezzo. Billy Beane ha frequentato il Milan per diversi anni, e in un certo senso lo abbiamo osservato. Ma ancora una volta, pensi di sapere molto di sport, ma poi ti rendi conto che in realtà non è così, per via di tutti i feedback che ricevi”.

Casa Milan

Sul nuovo stadio

“Sarà il primo costruito in Italia dal 2011. Sarà uno stadio sullo stile americano, con 70.000 posti a sedere. Porteremo la musica a Milano e costruiremo qualcosa. Un grande evento dal vivo, un campus di intrattenimento per Milano, davvero legato alla squadra, ma qualcosa di simile al Milan. È interessante, perché dovremo trovare un modo per cristallizzare il valore. Ma è qualcosa che probabilmente dovreste possedere per sempre, che è il massimo dell’iconicità e delle opportunità, come piattaforma. E costruiremo questo nuovo stadio. Quando avremo finito di costruire lo stadio, vi prometto che noi avremo una società che costruirà stadi”.

L’articolo Cardinale: “Acquistare il Milan la cosa migliore che abbia fatto, ecco come sarà il nuovo stadio” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG