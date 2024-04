I rossoneri probabilmente compreranno un difensore centrale in vista della prossima stagione e non è un mistero che piaccia il capitano dei granata.

Il Milan sembra intenzionato a cambiare qualcosa nel reparto arretrato la prossima estate: la difesa infatti non fu minimamente scalfita nella rivoluzione dello scorso mercato estivo.

La situazione

Il futuro di Simon Kjaer sarà probabilmente lontano dal club mentre Pierre Kalulu potrebbe partire in estate visti i continui e per nulla banali infortuni di questa stagione. In realtà i rossoneri avrebbero voluto intervenire in entrata già a gennaio ma non è stato possibile far altro che anticipare il rientro di Gabbia dal prestito al Villarreal. La dirigenza fece un forte tentativo per ingaggiare Alessandro Buongiorno del Torino ma i granata seppero resistere forti del desiderio dell’italiano di non forzare una cessione. C’è da dire però che già allora Buongiorno non restò del tutto indifferente alla proposta contrattuale di Moncada e D’Ottavio.

Matteo Gabbia

Scenari futuri

Qualcosa potrebbe però cambiare su questo fronte nei prossimi mesi: il difensore è pronto per il prossimo step della sua carriera e le big restano alla finestra. L’Inter e il Milan guidano la corsa al centrale della nazionale ma, come riferisce Calciomercato.com, il suo prezzo è aumentato: ora costerà almeno 40 milioni di euro, rispetto ai 30-35 milioni di euro del mercato di gennaio. C’è anche l’interesse di diverse squadre della Premier League ma si ritiene che lui preferisca il trasferimento in una squadra italiana.

