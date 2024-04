Il difensore francese che gioca in Germania potrebbe finire al centro di un derby italiano di mercato la prossima estate.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale in vista del mercato estivo e Maxence Lacroix è sulla lista degli obiettivi; su di lui però c’è anche la Juventus.

La situazione

Secondo Calciomercato.com, infatti i bianconeri sono consapevoli che esiste il rischio concreto che Gleison Bremer parta a fine stagione. Sul brasiliano c’è il Manchester United che preme forte; si ha la sensazione che di fronte ad un’offerta da 60-70 milioni di euro Cristiano Giuntoli potrebbe accettare di cederlo. Ecco perché il direttore sportivo della Juve sta lavorando su più opzioni: in caso di cessione dell’ex Torino servirebbero non uno ma due nuovi innesti nel reparto difensivo.

Gleison Bremer

Il duello

Maxence Lacroix viene descritto come fisicamente forte, abile nel marcare, con grande carattere e con il vizio del goal; sembra destinato a fare il salto in una grande squadra al termine di questa stagione. Piace molto al Milan che è sulle sue tracce da tempo ma Giuntoli prova il sorpasso. Per i bianconeri Ousmane Diomande dello Sporting CP è un’altra opzione ma i club della Premier League hanno messo gli occhi su di lui facendo lievitare il prezzo fino a 40 milioni di euro. Infine, Mario Hermoso ha deciso di non rinnovare il contratto con l’Atletico Madrid in scadenza a giugno 2024: lo spagnolo inevitabilmente viene accostato ad ogni squadra che cerca un difensore e quindi anche a Milan e Juventus.

