I rossoneri iniziano a pianificare anche il futuro non a breve termine: trattenere alcuni elementi preziosi potrebbe non essere così semplice.

Il Milan si gioca tanto in questo finale di stagione soprattutto in Europa ma i dirigenti devono anche guardare più in là: il mercato si avvicina e vanno definite alcune situazioni delicate come quelle riguardanti i rinnovi di diversi giocatori. Tuttosport fa il punto su tutti i giocatori rossoneri che si avvicinano alla scadenza.

I casi spinosi

Mike Maignan e Theo Hernandez hanno un contratto con il Milan fino al 2026 ed è per questo che forse non c’è tanta urgenza; tuttavia non si vuole lasciare nulla al caso muovendosi con largo anticipo. La volontà del club è ovviamente quella di rinnovarli entrambi ma i due hanno avanzato richieste importanti in termini di stipendio e non è detto che la società voglia accontentarle. Non è nemmeno da escludere una cessione anche se chiaramente occorrerebbero offerte di una certa portata, come accaduto con Sandro Tonali la scorsa estate. La priorità è continuare insieme.

Kjaer

In scadenza

Alla fine di questa stagione gli addii saranno tanti: quelli di Olivier Giroud e Simon Kjaer saranno i più dolorosi. L’attaccante sembra intenzionato a dirigersi verso gli Stati Uniti dopo tre anni da protagonista in rossonero. Sul futuro del danese non si sa molto ma è probabile che non ci sarà il rinnovo con il Milan. La sua esperienza è stata preziosa negli ultimi anni ma Simon quest’anno ha sofferto diversi infortuni e il club potrebbe decidere di investire su qualcuno più giovane. Chi partirà sicuramente è Mattia Caldara e con lui anche Antonio Mirante. Resta però un dubbio per Luka Jovic: bisognerà capire se il Milan ha intenzione di far scattare l’opzione per prolungare il suo contratto per un altro anno.

