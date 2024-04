Si avvicina la fine della stagione e le idee della dirigenza rossonera per il reparto offensivo della prossima stagione si fanno più definite.

Il Milan si appresta a mettere un bel punto ed andare da capo a fine stagione: i cambiamenti in attacco saranno molteplici e significativi.

L’addio

Olivier Giroud secondo Sky Sport ha comunicato alla società la propria scelta di voler lasciare il Milan anche se il francese non ha ancora scelto la sua prossima destinazione. I rossoneri avrebbero voluto rinnovargli il contratto per un’altra stagione con un ingaggio però più basso rispetto a quello attuale: il piano era quello di fargli fare da chioccia al nuovo centravanti che ormai certamente verrà acquistato la prossima estate. Giroud è molto attaccato ai colori rossoneri ma ha scelto di cambiare campionato per motivi soprattutto familiari. L’ex Chelsea ha diverse ipotesi: la più probabile sembra quella della MLS.

Luka Jovic

Verso la permanenza

Sempre secondo l’emittente satellitare Luka Jovic sembrerebbe destinato a restare con un prolungamento contrattuale anche se qui il condizionale è ancora d’obbligo. Il serbo si è rivelato un elemento molto prezioso e nelle strategie della prossima stagione dovrebbe essere la seconda scelta in attacco proprio come è accaduto quest’anno. Infine, la situazione riguardante il rinnovo di Francesco Camarda viene definita “piuttosto delicata”: la firma del nuovo contratto sarebbe dovuta arrivare il 10 marzo, quando il giovane ha compiuto 16 anni. Le parti stanno continuando a trattare ma ad ora non c’è intesa nonostante entrambe le parti vogliano continuare insieme; non c’è molto tempo da perdere, l’attaccante potrebbe già firmare a costo 0 per altri club.

L’articolo Il Milan prepara la rivoluzione in attacco: ne resta soltanto uno? proviene da Notizie Milan.

