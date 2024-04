L’ex allenatore Fabio Capello dà ormai per certa la qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della Champions League.

Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha fatto un’analisi riguardante tutte le squadre coinvolte nella lotta alla qualificazione alla prossima Champions League; eccone uno stralcio. “Il Milan è già dentro, può stare tranquillo. Ha trovato velocità di gioco e riconquistato quella serenità che forse gli era un po’ mancata. Era impensabile che non si qualificasse: dopo la stagione dello scudetto si è trovato davanti avversari come Napoli e Inter che hanno viaggiato a livelli stratosferici”.

Stefano Pioli

Superate le difficoltà

“Pioli ha sempre fatto la sua parte, nelle ultime settimane ha anche tenuto il passo dell’Inter. Nei mesi più difficili è stato condizionato dagli infortuni, prima ancora doveva integrare i nuovi acquisti. Ora è il Milan che ci si aspettava”. La squadra di Pioli è al secondo posto in classifica con un vantaggio di 13 punti sulla Roma quinta, attualmente la prima squadra a non qualificarsi per la prossima Champions; c’è però la possibilità che anche la quinta classificata in Serie A possa partecipare alla massima competizione europea per club.

Aspettative disattese

“È evidente come all’appello manchi il Napoli e forse anche un po’ la Lazio. Ho visto il Napoli di Calzona tentare un ritorno all’antico, ma la squadra non difende più come prima e non può dipendere soltanto dalla partenza di Kim. Sono i giocatori che un anno fa avevano fatto la differenza, da Osimhen a Kvara, a essere sottotono. Alla Lazio mancano punti, probabilmente è venuto meno qualcosa a livello di gruppo perché le scelte dell’allenatore non sempre sono state condivise.

