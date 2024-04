Zirkzee vuole rimanere in Italia e strizza l’occhio al Milan. I rossoneri preparano l’offerta per far capitolare il Bologna.

Il Milan ha chiaro in mente il nome del prossimo 9: è Joshua Zirkzee. La lista dei candidati in realtà è composta da altri autorevoli profili, ma quello del Bologna sembra davvero essere in cima ai pensieri di Furlani, Moncada e D’Ottavio. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondito la trattativa che a breve potrebbe essere imbastita dalla squadra mercato rossonera per regalare l’olandese a Pioli.

Joshua Zirkzee

La volontà del giocatore e il progetto Milan

Joshua Zirkzee avrebbe desiderio di restare in Italia. La rosea sottolinea che proprio questo aspetto potrà favorire i rossoneri nella corsa all’olandese. Quest’ultimo infatti ammicca e strizza l’occhio al Milan, desideroso di potersi misurare in un ambiente importante che vuole imporsi in Italia e in Europa. Sul giocatore si segnalano però interessi prestigiosi, uno su tutti il Bayern Monaco. Il club bavarese avrebbe la possibilità, qualora lo desideri, di riportarlo in Germania investendo 40 milioni di euro. Il giocatore però – così come evidenziato dalla Gazzetta – non sarebbe molto propenso alla destinazione, ovviamente non per il blasone della squadra che è indiscutibile, in quanto sarebbe chiuso nel suo ruolo da giocatori del calibro di Kane e Tel. Il progetto Milan invece affascina e non poco, l’olandese sarebbe infatti il terminale offensivo di riferimento e sarebbe al centro di un’idea tattica che si sposerebbe con le sue qualità.

L’arma Saelemaekers e le sirene inglesi

La Gazzetta dello Sport ha paragonato la cessione di Zirkzee a quella di Hojlund, entrambi giovani di talento e dai numeri importanti. Se l’ex atalaltino – sottolinea la rosea – è stato venduto per 70 milioni, è lecito immaginare che l’olandese del Bologna non debba distaccarsi molto da questa cifra. Ecco che il Milan potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita al Bologna, che già gioca in maglia in rossoblu e che si chiama Saeleamaekers, valore di mercato 10 milioni. Ovviamente occorrerà una parte cash importante e la Gazzetta ipotizza che 50 milioni possano rappresentare validi motivi per convincere il Bologna a cedere il proprio gioiello. Sullo scenario restano vive le squadre inglesi che, qualora decidessero di scendere in campo per Zirkzee, rischierebbero di far saltare in banco.

L’articolo Milan, Zirkzee ha scelto il Diavolo: l’offerta che può far vacillare il Bologna proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG