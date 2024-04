Joshua Zirkzee è sempre più vicino al Milan, ma come cambierebbe l’attacco rossonero con lui al posto di Giroud?

Il Milan darà l’addio a Giroud al termine della stagione, questo ormai è dato acclarato, incontrovertibile. La dirigenza rossonera pare aver individuato in Joshua Zirkzee l’uomo giusto cui affidare le redini dell’attacco a partire dalla prossima stagione. Le caratteristiche dell’olandese sono decisamente differenti rispetto a quelle del francese ma, al contempo, offrirebbero spunti tattici davvero interessanti.

Potere alla fantasia

Zirkzee è un attaccante mobile, di movimento per intenderci. E’ un prima punta moderna, che svaria e sfarfalla lungo tutto il fronte d’attacco. Puoi trovarlo a sinistra, a destra, ovunque. La sua tecnica sopraffina e la sua visione di gioco in stile videogame gli permette di trovare la posizione giusta in campo a seconda di come l’azione della propria squadra si sviluppa. Partecipa al gioco di manovra abbinando alla qualità realizzativa anche quella di fraseggio con i propri compagni. Immaginatevi che spettacolo sarebbe ammirare i tre condottieri rossoneri in azione: Zirkzee, Leao e Pulisic. Sarebbe il trionfo della fantasia, della classe, della imprevedibilità e dell’interscambio continuo, così che gli avversari non abbiano mai percezione di come si svilupperà la manovra rossonera.

Con Zirkzee anche Loftus-Cheek ne trarrebbe vantaggio

Joshua Zirkzee si inserirebbe alla perfezione negli schemi di Pioli. Il mister rossonero predilige, si sa, una squadra corta e aggressiva con centrocampisti duttili e capaci di attaccare la profondità. Non è un caso infatti che Loftus-Cheek stia brillando sotto la sua gestione, incarnando a meraviglia tutte le caratteristiche ideali che un centrocampista deve possedere secondo Pioli. Dell’arrivo di Zirkzee, ne guadagnerebbe anche l’inglese. Quest’ultimo infatti avrebbe maggiori spazi da aggredire senza palla e potrebbe presentarsi più spesso in zona gol.

