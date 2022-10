Cardinale allo stadio per Chelsea Milan? Le ultime novità sulla possibile presenza del proprietario del club rossonero

Second Tuttosport in tribuna per Chelsea-Milan questa sera potrebbe esserci uno spettatore molto importante: Gerry Cardinale.

Il patron rossonero è atteso a Stamford Bridge per la partita, ma la sua presenza sarà confermata solo all’ultimo.

