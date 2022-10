Xavi su mano Dumfries: «Che ingiustizia! Sono incazzato per la situazione». Le parole del tecnico del Barcellona

Xavi non le manda a dire dopo Inter-Barcellona. La rabbia del tecnico nell’intervista a Movistar.

LE PAROLE – «Sono incazzato per la situazione che abbiamo dovuto vivere. È un’ingiustizia, ho già detto ieri che gli arbitri avrebbero dovuto parlare perché non ci capisco niente. Non ha voluto darmi spiegazioni a fine partita».

