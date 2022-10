Il Chelsea di Potter pensa a rinforzare la difesa per la prossima stagione e avrebbe messo gli occhi su Gvardiol del Lipsia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il croato è finito nel mirino dei Blues per sostituire Thiago Silva in estate. Nello scorso mercato i tedeschi avevano rifiutato un’offerta da 80 milioni, ma le lusinghe del Chelsea potrebbero sicuramente far vacillare il giocatore e il suo entourage.

L’articolo Chelsea, occhi su Gvardiol del Lipsia: i dettagli proviene da Calcio News 24.

