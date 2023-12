Cardinale cerca investitori per il Milan: svelato il retroscena sui viaggi in Medio Oriente insieme a Furlani. I dettagli

Secondo quanto riportato dal La Verità, Gerry Cardinale starebbe cercando investitori per ripianare il vendor loan, ovvero il prestito concesso da Elliott in occasione del passaggio di consegne del Milan.

Pare che la famiglia Singer avrebbe fatto richiesta di un’accelerazione di restituzione del prestito che doveva essere saldato, secondo i patti, nell’agosto del 2025. Per questo motivo Cardinale e Furlani sono spesso in viaggio in Medio Oriente: cercare investitori che possano contribuire all’investimento.

