Arrivano buone notizie da Milanello, dove nella giornata odierna Rafel Leao si è allenato parzialmente in gruppo: le ultime

Notizie confortanti arrivano da Milanello, dove Rafael Leao ha svolto l’allenamento parzialmente in gruppo. Domani sarà la giornata decisiva per capire se potrà essere convocato per la sfida del Milan contro l’Atalanta o meno.

Come riferisce Antonio Vitiello, l’attaccante portoghese ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo, mentre nella seconda parte ha continuato il proprio lavoro personalizzato.

