Giuseppe Pastore ha parlato di Milan in una video intervista sul canale YouTube di Radio Rossonera. ”Io credo che ogni società seria abbia degli obiettivi e li condivida con l’allenatore, senza che noi ne siamo a conoscenza. Se sono stati raggiunti allora è giusto continuare insieme, ma per obiettivi non si intendono solo i risultati e quest’anno ho visto meno compattezza di squadra rispetto agli anni scorsi”.

Joshua Zirkzee

Sul nuovo allenatore

”I nomi sono tanti. Io ne sceglierei in generale uno italiano, non perché gli stranieri non vadano bene, ma perché lo zoccolo duro di una società vincente spesso è della stessa nazionalità. Mi orienterei su un profilo italiano”.

L’accusa

”Se i giocatori non capiscono il valore del derby è grave. Ritorno sullo zoccolo duro: anche alcuni stranieri da tanto tempo in Italia poi ne fanno parte, non devono essere per forza Italiani. Il Milan in passato è stato un grande riferimento, ora meno, ma non vuol dire che non lo possa ritrovare”.

Su Zirkzee

“Ho visto Milan-Bologna quest’anno. Quando vidi Zirkzee a Parma non ne ero convinto. Invece quest’anno mi ha stupito, innanzitutto non me lo aspettavo così grosso, ma poi penso sia un profilo ottimo. In parte può ricordarmi Ibrahimovic, soprattutto quando, con la sua intelligenza calcistica, andava a giocare in un’altra zona di campo”.

