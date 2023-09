Fabio Caressa ha duramente attaccato la UEFA per l’inadeguatezza del terreno di gioco in Macedonia del Nord-Italia

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha parlato così dopo Macedonia del Nord-Italia:

«Bisogna dire che non è accettabile giocare un match di qualificazione agli Europei su un campo del genere, la UEFA deve intervenire e deve porre un freno. Questo campo era indegno di una partita di calcio e penalizza ovviamente la squadra più tecnica. Il portiere avversario ha cercato di farsi male, non è una cosa dignitosa. Le squadre di calcio che hanno avuto i giocatori in campo oggi devono scrivere una lettera alla UEFA perché se poi si fanno male e stanno fuori 6 mesi sono i club che pagano».

