Alessandro De Calò, giornalista, ha analizzato il derby del prossimo 16 settembre tra Inter e Milan: arriva l’avviso a Pioli

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calò ha commentato:

«Il Milan, sul mercato, si è rinforzato anche fisicamente a centrocampo dove di solito finiva schiantato dai nerazzurri. Troppe volte Pioli ha perso il derby più o meno allo stesso modo, come se il Milan non fosse capace di imparare qualcosa dalle sconfitte. Negli ultimi faccia a faccia, era stato proprio Lautaro a marcare quasi subito la differenza con i rossoneri. Se Pioli non riuscirà a trovare delle contromisure, El Toro è capace di farlo ancora».

