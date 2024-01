Caressa: «Bella vittoria della Juve. Primo posto? E’ parziale, ma è una notizia». Le dichiarazioni del giornalista

Caressa a Sky Calcio Club ha commentato la vittoria della Juve col Lecce e il primo posto in classifica dei bianconeri.

CARESSA – «Vittoria bella e importante. La Juve torna in testa al campionato. Era già successo per poche ore prima che giocasse l’Inter, ma non lo era dall’agosto 2020, ultima giornata di campionato vinto da Sarri. Questa è la notizia, un segnale, anche se il primo posto è parziale».

