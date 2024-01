Di Canio a Sky Calcio Club ha commentato a caldo la vittoria della Juve col Lecce per 0-3.

DI CANIO – «La Juve è una squadra solida. Col Lecce è difficile in un campo brutto, gioca alla pari con queste squadre. Oggi fa vedere qualcosa in più per 5-6 minuti. La partita sembra andare sul 50-50, poi la qualità esce e lo devasta».

