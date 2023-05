Il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla finale di Champion tra Inter e Manchester City

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha detto la sua in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City del 10 giugno ad Istanbul.

LE PAROLE –: «Inzaghi pecca un po’ ancora quando c’è da caricare una partita con poca importanza, quando c’è una partita top con grande tensione lui smussa gli angoli e fa calare la tensione, il contrario non riesce ancora. Dzeko o Lukaku? Se conosco il pensiero di Inzaghi, è ancora difficile che rinunci a uno che l’ha portato in finale, quindi direi Dzeko. City? Il Man City ora è 4 volte più forte della seconda più forte in Europa. Il City ha Grealish, Foden che è riserva, Haaland, un centrocampo fortissimo, ma ci sono numeri che lasciano un po’ di speranza: i gol presi su angolo e quelli nel primo tempo dal City.

Nel calcio gli underdog vincono più degli altri sport: l’Inter può farcela se Acerbi segna in faccia ad Haaland al 6′ del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Questo disegno della partita potrebbe rivoluzionare tutto. Il City di oggi è come il Milan di Sacchi e l’Ajax di Michels, ha rivoluzionato il calcio».

