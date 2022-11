Sono queste le parole di Fabio Caressa che nel suo canale Youtube da la pagella alla prima parte di stagione dell’Inter.

Ecco le parole di Caressa, il giornalista parla sul suo canale Youtube dove da le pagelle alla prima parte di campionato e coppe all’Inter: “All’Inter do 7. Per la Champions merita 8 o 8,5, in campionato non può più sbagliare invece è già a quel punto lì dopo 5 sconfitte. Non mi è piaciuto all’inizio l’atteggiamento della squadra, lo scollamento tra giocatori si avvertiva. Si avvertiva un po’ di tensione, questa è la verità. Barella, che è un leader, ha capito la situazione e non gesticola più come prima, lui deve stare vicino ai compagni.“

Conclude così il giornalista: “Il cambiamento che ha fatto Nicolò è emblematico del cambiamento dell’Inter. Ma non è detto che in alcuni momenti quel vizio non ritorni. La squadra è allenata bene da Inzaghi, malgrado ogni tanto si parli delle sostituzioni. Spero per l’Inter che non tornino quei momenti di nervosismo. Difficile possa lottare per lo scudetto, ma non è detto.“

