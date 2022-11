Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio e della Serbia, ha parlato in conferenza stampa in merito alle sue condizioni e alla prossima partita contro la Svizzera

CONDIZIONI CAVIGLIA – «La situazione con la caviglia è molto migliorata, sarò pronto per la prossima partita. Non credo che possiamo promettere nulla, perché ogni giocatore che arriva in Nazionale vuole dare il massimo. Spero solo che la fortuna sia dalla nostra parte. Il centrocampo è il cuore della squadra, cerchiamo di fare del nostro meglio, contro il Brasile non è andata bene, contro il Camerun è andata molto meglio e ora contro la Svizzera dobbiamo dimostrare alto livello, tanta voglia e fare bene il lavoro».

