Ai microfoni di Leggo, parla Ivan Ramiro Cordoba che discute del suo futuro e della sua ex squadra l’inter.

Parla Ivan Ramiro Cordoba, ai microfoni di Leggo discute del fatto che lui non sia all’Inter ma al Venezia, ecco cosa dice: “In tanti si stupiscono perché io sia a Venezia e non all’Inter. Io no. Io mi sto ancora formando come dirigente. Se un domani dovessi arrivare all’Inter, vorrei essere preparato.“

Conclude così l’ex giocatore colombiano: “Ho fatto il corso da direttore sportivo, ho fatto il corso da allenatore, ho fatto un master alla Bocconi. Per adesso mi piace quello che sto facendo. Ci sto mettendo l’anima. Pronto per l’Inter adesso? Prima devo finire il mio percorso. La mia mentalità non è mai cambiata: prima di tornare mi voglio sentire pronto.“

