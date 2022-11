Nonostante una gara terminata a reti bianche, quella contro gli USA, l’Inghilterra è a ad oggi il miglior attacco di Qatar 2022. Dopo le 6 reti all’Iran del turno inaugurale, la ripresa della gara di stasera con il Galles ha portato a 9 il bottino della squadra di Southgate.

Non solo: con la doppietta firmata oggi anche Rashford si iscrive alla corsa per il titolo di capocannoniere, che lo vede a quota 4 con Valencia, Gakpo e Mbappè, l’unico che ancora deve scendere in campo per la terza partita.

L’articolo Qatar 2022, l’Inghilterra è il miglior attacco proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG