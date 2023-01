Sono queste le parole di Fabio Caressa, il giornalista parla sul suo canale Youtube di Lautaro Martinez dell’Inter.

Il giornalista Fabio Caressa, ha voluto parlare nel proprio canale YouTube dell’Inter, ecco cosa dice soprattutto su Lautaro Martinez: “Ho una grande domanda per Lautaro: ma perché sei sempre incazzato? Sempre con questa faccia seria, ricordo pochissimi suoi sorrisi. Non credo che non sia felice, credo che sia uno che vive moltissimo emotivamente la partita.“

Conclude così: “È in un momento di forma straordinaria, è l’uomo decisivo dell’Inter. Ma un sorriso in più può aiutarlo ad attraversare i momenti difficili, i momenti un po’ lunghi in cui non riesce a incidere. Deve fare un salto, perché deve capire che nel momento in cui la palla non entra, ti puoi anche accontentare di un assist e di essere al servizio della squadra.“

