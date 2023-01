Sono queste le parole di Alessandro Matri, che su FcInter1908.it vengono raccolte le dichiarazioni in vista della sfida tra Inter e Milan.

FcInter1908.it raccoglie le dichiarazioni di Alessandro Matri che parla dell’attesissima sfida tra Inter e Milan per la Supercoppa Italiana, ecco cosa dice: “È un derby, è una finale e azzera il periodo che stanno vivendo entrambe. L’Inter mi sembra in salute nonostante la prestazione non positiva col Verona e il risultato col Monza. Il Milan arriva da due risultati non positivissimi. Prendo due centrocampisti. Il ritorno di Tonali è fondamentale, è il vero capitano della squadra. Per l’Inter dico Calhanoglu, sta dando geometrie alla squadra oltre alla tecnica e alla capacità di palleggio.“

Conclude così: “Giroud mi piace, fa giocare bene la squadra. E’ decisivo, ci si aspetta tanto da lui e vedremo come scenderà in campo. Lautaro-Dzeko stanno giocando bene, manca la fisicità di Lukaku che può dare un’alternativa ad Inzaghi perché ha caratteristiche diverse dagli altri, ti permette di far salire alla squadra e sta mancando all’Inter.“

