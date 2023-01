Sono queste le parole di Alessandro Bastoni, il centrale difensivo dell’Inter parla proprio al Matchday Programme nerazzurro.

Al Matchday Programme nerazzurro parla Alessandro Bastoni, il centrale difensivo dell’Inter, discute così: “L’anno scorso abbiamo alzato la Coppa Italia dopo la sfida contro la Juventus, indimenticabile. E’ stata una dura battaglia dal primo all’ultimo minuto: il gol di Sanchez è stata un’esplosione di gioia, festeggiare davanti ai nostri tifosi un’emozione unica. Il Milan? Il derby è sempre il derby!“

Conclude così: “Non sarà una partita facile, lo sappiamo, ma noi ce la metteremo tutta per portarlo a casa. Il Milan lo conosciamo bene, è una squadra di qualità ma noi dobbiamo giocare come sappiamo, da Inter, alzare nuovamente la Coppa e per centrare un risultato che potrebbe dare una spinta anche dal punto di vista emotivo”.

