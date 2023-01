Sono queste le parole di Marco Materazzi, l’ex difensore nerazzurro parla in una intervista a SportMediaset di Inter Milan.

Ecco le parole di Marco Materazzi, l’ex centrale difensivo nerazzurro, parla dell’Inter proprio a SportMediaset in riferimento alla sfida contro il Milan: “Come si vince non posso dirlo certo io. E’ una partita difficile, dove si affrontano due grandi squadre che sembrano in difficoltà ma non lo sono, e quando c’è il derby di mezzo si tende sempre a dare qualcosa in più.“

Conclude così: “Quello fa paura, perché il Milan ha dimostrato di essere una grandissima squadra con grandi giocatori che possono risolvere in qualsiasi momento le partite. L’Inter ha iniziato il 2023 benissimo, a parte Monza ma non per colpa nostra. Tutti hanno visto cosa è successo. Deve continuare così sperando che davanti rallentino per quanto riguarda il campionato. Partita secca, può succedere di tutto.”

