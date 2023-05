Fabio Caressa ha parlato del rendimento di Dzeko nell’andata dell’euroderby col Milan, per poi spostarsi su Lukaku

Dagli studi di Sky Sport 24, Fabio Caressa si focalizza sul match d’andata dell’euroderby tra Inter e Milan.

Nella semifinale di Champions League, il rendimento di Edin Dzeko è stato fuori dal comune:

DZEKO– «Dzeko col Milan ha fatto una partita fuori dalla Grazia di Dio, una partita sensazionale, è stato uno dei giocatori che vengono fuori nel momento del bisogno, sicuramente gioca lui martedì».

LUKAKU– «Avevamo tutti sottovalutato, perché non avevamo notizie, l’infortunio di Lukaku, è stato lungo e doloroso. Ho notizie che vanno in quella direzione, è stato un po’ ridimensionato nella comunicazione rispetto a quello che era veramente, sul recupero forse non hanno fatto le cose giuste in alcuni momenti, non ha ritrovato subito condizione atletica e soprattutto peso. Adesso è in condizione e si vede, sia fisica che mentale: si vede che Lukaku è un buono, deve essere a posto psicologicamente per fare il massimo».

L’articolo Caressa: «Euroderby? Dzeko fuori dalla grazia di Dio!» proviene da Inter News 24.

