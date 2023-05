Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi rivela che lo stadio San Siro gli porta piuttosto bene.

Sky Sport ha intervistato Davide Frattesi al termine di Inter-Sassuolo, gara in cui ha anche segnato un goal. “I complimenti di Marotta prima Sicuramente San Siro dà motivazioni importanti, si trovano qui, a Roma, a Napoli… Giocare da avversario è ancora più bello, con 70mila persone contro”.

“Sono contento sia andata bene sotto quel punto di vista, il pari sarebbe stato più giusto per me, ma va bene così. “Crescita Quando tiro di sinistro sbaglio, devo migliorare in quel particolare, sono gol in più. Psicologicamente non è stato facile, ringrazio Dionisi, non ho fatto al massimo questa settimana, ma anche ieri lui mi ha mandato un messaggio e mi ha stimolato a fare bene nel finale di stagione”.

L’articolo Frattesi: “Il pari sarebbe stato più giusto, è bello giocare da avversario a San Siro” proviene da Notizie Inter.

