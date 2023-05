Zvone Boban ha detto la sua sul derby di Champions League. Le dichiarazioni verso la gara di martedì sera tra Milan e Inter

Anche Boban è intervenuto alla Milano Football Week. Le sue dichiarazioni verso il match tra Inter e Milan:

“Chiaro che ci vorrebbe un miracolo. Leao si allenerà un solo giorno, come entrerà in campo tutti spereranno in lui. Per lui sarà la partita più difficile in assoluto, l’Inter starà dietro e non gli lascerà spazi. Non si può caricare tutto su Leao, bisognerà vedere come giocherà il Milan. Se pensiamo a come ha giocato la prima partita è dura che pensare che ce la possiamo fare”.

L’articolo Boban: «Milan, con l’Inter serve un miracolo. Leao? Ecco cosa faranno i nerazzurri» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG