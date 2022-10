Parla Fabio Caressa sul proprio canale Youtube dell’Inter e della sia attuale condizione del reparto offensivo.

Ecco cosa dice Caressa, delle attuali condizioni fisiche dell’Inter e soprattutto offensive attraverso il suo canale Youtube: “Dumfries ha ricevuto delle critiche, ma quando trova gamba può essere decisivo. Gioca in un ruolo non suo, dato che lui ha iniziato ed era devastante da terzino vero e proprio. Ha impiegato un po’ per ambientarsi, ma ora sta facendo bene. Lautaro, l’ultima volta che ha segnato, eravamo al mare, mentre Dzeko segna con regolarità.“

Edin Dzeko

Conclude così il famoso giornalista: “Faccio una domanda: quando tornerà Lukaku, davvero potremo fare a meno di Dzeko in questo modo? Siamo sicuri? Chiedo a Inzaghi: mi sembra difficile. Inzaghi ha dimostrato intelligenza, mi sembra uno che, al di là di quello che dice davanti alle telecamere, è uno che fa molto pensiero. Infatti, per questo, ho visto un’Inter più pensata.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG