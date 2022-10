Manchester United, le parole di Ten Hag in conferenza stampa su Ronaldo: «Voglio sostenerlo nel miglior modo possibile»

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester Utd, ha parlato di Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa della partita di Europa League contro l’Omonia Nicosia. Di seguito le sue parole.

«Voglio sostenerlo nel miglior modo possibile. Quello che ci aspettiamo da lui in determinate posizioni sul campo è che voglio ottenere il meglio. Ora si sta rimettendo in forma e ne sono felice, quindi può contribuire di più alla squadra e sono sicuro che lo farà. All’inizio non era decisamente così, ed è dimostrato ancora una volta che nessuno può saltare la pre-stagione».

