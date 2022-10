Su Prime Video sono queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter a poche ore prima del match.

Sono queste le parole di Simone Inzaghi, a poche ore dal via del match tra la sua Inter e il Barcellona parla così ad Amazon Prime Video della partita: “La partita d’andata è stata un’opportunità, una grande serata. Ma dobbiamo dare seguito. Sarà una partita diversa, piena di insidie. Dovremo essere bravi a essere compatti e giocare nel migliore dei modi. Critiche? Nel calcio bisogna saperle accettare, ho giocatori maturi che sanno che possono capitare questi momenti. Stiamo affrontando gara dopo gara, le ultime due sono state molto positive.“

Simone Inzaghi

Conclude così il tecnico: “Dovremo fare un’altra grande partita perché sappiamo quello che ci aspetta. Lautaro? Sta lavorando molto bene, per la squadra. E’ un momento così ma un attaccante deve preoccuparsi se non ha le occasioni, lui se l’è create in tutte le partite. Andando indietro negli anni ero più preoccupato quando non riuscivo a tornare in porta“.

