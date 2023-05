Il telecronista Fabio Caressa si è espresso così sulla finale di Champions League.

Fabio Caressa loda Simone Inzaghi ma ammette che l’Inter ha poche possibilità di vittoria contro il Manchester City. “A me è piaciuta moltissimo la Fiorentina: ma Inzaghi è un serial winner. E’ stata un’Inter razionale. A Istanbul? Io do 70-30: anche i giocatori dell’Inter lo sanno di essere sfavoriti, ma non sai mai”.

Erling Haaland

“Il City ha piccoli punti deboli, ma poca roba. Forse stiamo parlando la squadra di club più bella che abbiamo visto, Guardiola ha cambiato la storia del calcio. Però bisogna fare i complimenti a Inzaghi: manca un punto per la Champions e ha già vinto due trofei. 12 sconfitte? Se arrivi secondo che gli dici? Inzaghi non ha convinto per lungo tempo per la comunicazione“.

L’articolo Caressa: “Inzaghi è un serial winner ma anche i giocatori dell’Inter sanno di essere sfavoriti col City” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG