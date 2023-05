Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo la sconfitta dei suoi contro il Torino: le sue dichiarazioni

Leonardo Semplici ha parlato a Dazn dopo Spezia-Torino.

LE PAROLE – «Sono dispiaciuto senza ombra di dubbio, quando giochi una gara senza mettere in campo vari aspetti poi va così. Dopo il 2-0 siamo spariti dal campo, non doveva succedere. La colpa principale me la prendo io, forse non sono stato in grado di trasmettere l’importanza di questa gara. Il calcio ci lascia sempre degli spiragli, adesso dobbiamo prepararci alla finale di Roma».

