L’ex attaccante Arturo Di Napoli dichiara di non vedere Inzaghi all’Inter in futuro.

Arturo Di Napoli a TMW Radio si è detto scettico sulla permanenza all’Inter di Simone Inzaghi: ecco perché. “Per alcuni aspetti Inzaghi è stato criticato troppo ma all’Inter se non vinci le critiche sono maggiori ovviamente. E’ un dato di fatto che non si può non pensare al percorso in campionato. L’Inter se la poteva giocare, sono sconfitte che devono far riflettere. Sono tante per il valore della squadra e Inzaghi e la società lo sanno bene”.

Giuseppe Marotta

“Stona questo con il percorso Champions e nelle altre coppe. In campionato dovrà migliorare. Non sono convinto che rimarrà all’Inter. Credo perché non vuole lui ma anche la società. Ha fatto un’intervista che mi ha colpito molto, quando ha detto che sa bene chi c’era quando aveva bisogno e chi non c’era. Marotta credo che sappia tanto di calcio, tutte le critiche se sono uscite vengono fuori dalla società. Se vince la Champions, va via da vincitore. E sono sicuro anche che l’Inter abbia già in mano il sostituto. Se si vince la Champions, qualcosa succederà“.

