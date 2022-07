Il giornalista Fabio Caressa parla a Sky del nuovo acquisto dell’Inter, André Onana nuovo portiere dei nerazzurri.

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa parla del nuovo acquisto dell’Inter, il portiere Onana. Ecco le parole del giornalista: “Non mi ha mai convinto, è proprio quello che non serve all’Inter. Fa grandissime cose, ma nell’arco della carriera si è dimostrato incostante ed in più non gioca da un anno. Fisicamente è straordinario e ha dei grandi riflessi, ma stenta sia tecnicamente che nelle uscite alte. È un affare perché è arrivato a zero, resta comunque un punto interrogativo e non credo sarà il titolare. Per me giocherà Handanovic tutte le partite.“

Sempre a Sky, Matteo Marani parla in chiave Inter: “Non mi faccio tirare dentro, mancano due mesi alla fine del mercato e non sono ancora partiti i ritiri. Qualche club magari è più avanti, come l‘Inter che ha già fatto operazioni interessanti: penso a Mkhitaryan e ad Asllani, finalmente l’alternativa a Brozovic che mancava. Poi c’è Lukaku, che è un grande ritorno; l’unica riflessione è che il suo modo di giocare con Conte non credo sia riproducibile. Servirà equilibrio per sprigionare la sua forza, Inzaghi lo troverà.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG