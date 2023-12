Fabio Caressa ha parlato così dopo il match tra Juve e Roma: l’analisi del noto giornalista dopo il match dello Stadium

Fabio Caressa, a Sky Sport, ha parlato così dopo Juve Roma.

LE PAROLE – «Non può non esserci un’estetica della difesa. Perchè la difesa non è una cosa bella Hanno accettato una maniera di giocare di sofferenza per 85 minuti, a dare sempre una mano. Devi entrare nella testa dei giocatori. Magari neanche loro si divertiranno, però…».

