Cristante a DAZN: «Juve brava a difendere, sono andati in vantaggio con un episodio». Le parole del centrocampista della Roma

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a DAZN dopo Juve-Roma.

Le sue parole: «Loro sono bravi a difendere, lo sappiamo e diventa difficile segnare. Andare in vantaggio e poi portarla a casa è una delle loro caratteristiche. Sono andati in vantaggio con quell’episodio lì ed è diventata dura. Dobbiamo fare di più, abbiamo le potenzialità per stare davanti. Abbiamo la fortuna che la classifica è corta, basta vincere un filotto di partite per ritrovarsi lì. Siamo dentro i giochi e dobbiamo fare di tutto. Nuovo difensore a gennaio? Io ci sono sempre, speriamo che qualcuno arrivi. Da una parte o dall’altra la coperta è corta».

