Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato così dopo il match giocato contro la Roma: le sue dichiarazioni

Wojciech Szczesny ha parlato a Sky Sport dopo Juve Roma.

VITTORIA – «C’era un’opportunità. Era da tanto che non giocavamo dopo l’Inter. Abbiamo sfruttato questa opportunitò con una prestazione non brillante, ma di ordine e compattezza. E’ stata una bella vittoria, ora siamo a -2».

SERATA TRANQUILLA – «Ogni tanto basta non disturbare i difensori. Oggi grandissima partita, c’era un ordine buono anche nelle palle inattive e non abbiamo subito quasi niente. Siamo stati molto bravi».

GRUPPO UNITO – «Quella è la nostra base per la stagione. Non siamo una squadra che gioca un calcio bellissimo ma abbiamo lo spirito e l’unione del gruppo. Questa cosa bisogna continuare a coltivarla, ha portato risultati ed è una base forte».

OBIETTIVO SCUDETTO – «E’ presto. Siamo a -2 ma quest’anno non me la gioco per il quarto o terzo posto. Siamo nella Juve, se vuoi giocare a questi livelli punti agli obiettivi massimi. L’Inter è forte, ce la giochiamo».

