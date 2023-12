Szczesny a DAZN: «Sognare lo scudetto è una responsabilità. Erano due-tre anni che ci mancava questo spirito». Le parole del portiere della Juventus

Wojciech Szczesny ha parlato a DAZN dopo Juve-Roma.

CHAMPIONS O SCUDETTO – «Abbiamo fatto un buon girone d’andata. Manca ancora una partita e possiamo arrivare a 46. È ottimo ma non dobbiamo accontentarci. Avevamo l’obiettivo della zona Champions, ora siamo a -2 dall’Inter e sogniamo lo scudetto. Non possiamo scappare dalle responsabilità di essere la Juventus, lottiamo per gli obiettivi massimi».

CRESCITA STAGIONALE – «Nella mia carriera non ho mai avuto la possibilità di preparare la partita per tutta la settimana. È diverso ma a livello di intensità di lavoro ci dà grandi vantaggi, stiamo bene fisicamente e abbiamo tempo per preparare le gare tatticamente. È un grande vantaggio di quest’anno ma speriamo sia l’ultimo che giochiamo una volta a settimana».

GIOCO – «A livello di gioco c’è tanto da migliorare. In questa stagione non mi aspetto il tiki-taka o che facciamo l’80% di possesso palla, perché la nostra base è essere compatti e sfruttare gli episodi. Poi dobbiamo migliorare la fase offensiva, davanti abbiamo giocatori che possono fare 20-30 gol a stagione. C’è tanto da migliorare se vogliamo credere allo scudetto».

ROSA E GRUPPO – «A me piace la nostra rosa. Abbiamo qualità dei singoli e spirito. Lo spirito della squadra è il nostro mini-scudetto. Era da qualche anno che non c’era. È un gruppo fantastico che ha fame di tornare a vincere dei trofei da Juventus. Ci sono tanti che non hanno vinto ancora niente, abbiamo la responsabilità di vincere. Negli ultimi due-tre anni la fame di vincere mancava, anche la voglia di esultare dopo le partite».

COSA SERVE ALLA JUVE PER LO SCUDETTO – «Cambierei il portiere e metterei Barzagli braccetto di destra (ride ndr)».

