Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo il fischio finale del match con la Roma

PARTITA – «È stata una bella partita, giocare con la Roma non è mai semplice, soprattuto con Mourinho. Nel primo tempo abbiamo rischiato su un paio di palloni di Dybala, ma siamo stati compatti e abbiamo approcciato bene il secondo tempo e poi potevamo fare anche il secondo gol. Era importante vincere per allungare su quelli che sono dietro, 43 punti sono tanti. Poi il 7 gennaio vedremo quanti saremo riusciti a farne nel girone d’andata».

GIOCO – «In questo momento stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto gli ultimi 3 giorni molto bene. Stasera abbiamo sviluppato buone geometrie, alla fine abbiamo buttato qualche palla e dobbiamo migliorare. Però abbiamo iniziato a sfruttare meglio l’ampiezza, bisogna migliorare nelle diagonali di passaggio e nelle uscite. Dopo aver preso qualche gol facile siamo tornati ad aver paura di prendere gol e questo ci permette di avere maggiore partita».

VLAHOVIC – «Stasera ha fatto una bella partita come le ultime, in crescendo perché sta meglio fisicamente e perché lo abbiamo cercato abbastanza. Ha giocato bene tecnicamente, può solo crescere. Può giocare da solo o con una punta vicino, Yildiz è meno punto di Chiesa chi è più un contropiedista.

PAROLE ACERBI – «Non so, non commento le parole dei giocatori dell’Inter. Sono avanti di 2 punti e stanno facendo una stagione straordinaria. Noi cerchiamo di stare attaccati, il nostro percorso è diverso. Basta vedere l’età della nostra rosa, non stiamo a guardare in casa degli altri e pensiamo a noi».

CHI PRENDERE SUL MERCATO – «La nostra rosa possiamo migliorarla solo noi col lavoro come facciamo. I nostri giovani crescono velocemente. Presto vedremo Nonge, va un po’ raddrizzato ma sa giocare molto bene a calcio».

COSA SUCCEDE SICURAMENTE NEL 2024 – «Scudetto alla Juve, Juve in Champions o Allegri che resta alla Juve anche l’anno prossimo? La Juve torna in Champions! È stata una vittoria importante perché manteniamo la Roma a distanza e allontaniamo anche le altre. 43 punti ci consentono di averne meno da fare nel girone di ritorno per la Champions matematica».

