Rabiot a DAZN: «Crediamo ancora più allo scudetto. Tifosi fantastici, vogliamo farcela per loro. Sul rinnovo…». Le parole del francese

Adrien Rabiot ha parlato a DAZN dopo Juve-Roma. Le sue parole.

VITTORIA – «Era importante per noi, abbiamo visto la partita dell’Inter e potevamo accorciare. Continuiamo così, pensando a vincere e a giocare con questo spirito».

SCUDETTO – «Certo, ci crediamo ancora di più stasera e per i prossimi mesi. È un obiettivo per me e per la squadra. Ma la strada è ancora lunga».

GOL – «Questa stagione non avevo ancora segnato qui, sono contento di trovare il gol in casa e di autare la squadra. Sto lavorando molto in fase offensiva, sono contento di fare gol e assist».

TIFOSI – «Sono straordinari, sempre con noi. Ci credono, dobbiamo farlo anche per loro».

RINNOVO – «Devo ancora ragionare, parlare con la società. Ho già detto che mi trovo qui ma ne parleremo più avanti. Siamo sereni e tranquilli, voglio godermi tutte le partite sino a fine stagione».

The post Rabiot a DAZN: «Crediamo ancora più allo scudetto. Tifosi fantastici, vogliamo farcela per loro. Sul rinnovo…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG