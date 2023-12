Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così a Sky dopo il match contro la Roma: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo Juve Roma.

VITTORIA – «Sapevamo che era complicata, la Roma è forte ed è sempre difficile da giocare. Lo è stata l’anno scorso, il pericolo con loro è sempre dietro l’angolo. Oggi avevamo più paura di prendere gol, poi abbiamo avuto occasioni per fare il 2-0. Risultato che ci consente di allungare sulla quinta e alla fine del girone di andata abbiamo 43 punti».

CONFRONTO CON L’ANNO SCORSO – «I giovani son bravi, sanno giocare a calcio. C’è un ottimo gruppo che vuole migliorare. Stiamo bene fisicamente, siamo lucidi nel giocare a calcio e su questo dobbiamo migliorare. Nelle difficoltà che ci sono state lo scorso anno avevamo fatto 38 punti in una parte di stagione iniziale non semplice. Per l’esterno la percezione era che la Juve avesse fatto un’annata sbagliata».

DIFENDERE CON GIOIA – «E’ una parte che va fatta bene e se non hai paura le disattenzioni sono dietro l’angolo. Se invece ti preoccupi del tuo compagno è più difficile prendere tiri o prendere gol. Szczesny stasera ci ha dato una grossa mano in un paio di situazioni».

NUOVO CENTROCAMPISTA – «Non chiedo niente, abbiamo i direttori che seguono quello che c’è da fare. C’è Nonge che cresce molto bene e magari tra poco gioca anche lui. Se si addrizza con la testa diventa uno importante».

McKENNIE – «Non ho trasformato niente. Ho detto all’inizio che tornava dal Leeds dove era retrocesso e che aveva la possibilità di rimanere. Bastava che iniziasse a cogliere il 15 luglio e smettesse a maggio».

RINNOVO – «Ho un anno di contratto e sono contento di far parte di questo gruppo. Il percorso è ancora lungo. I ragazzi hanno valori importanti, bisogna continuare con entusiasmo e voglia di migliorarsi».

